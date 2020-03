Chi cucina meglio? Lo abbiamo visto nella diretta Instagram di ieri sul profilo di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha sfidato l'amico cuoco Douglas Costa in una gara tra i fornelli: aveva una padella, un piatto di pasta. E un gran sorriso.



IN CAMPO - Un gran sorriso nonostante il momento - quello in campo - che non è certo tra i più felici. Per mesi ha giocato in qualsiasi modo, adesso le sue prospettive sono cambiate: è cresciuto sì Bentancur, ma a perdere ritmo è stato proprio lui, proprio Mire. La Gazzetta dello Sport in edicola è chiara: che sarebbe stato di Pjanic se la stagione avesse continuato a scorrere regolare? Non c'è una vera risposta. Ma sappiamo che Ramsey-Bentancur-Matuidi hanno dato le certezze necessarie a Maurizio Sarri.



FUTURO - Dunque, la questione si sposta al sole d'estate, e il finale non è scritto. La Juve cambierà tanto a centrocampo, il nome a cui tutti pensano è Pogba ma intanto sta per arrivare Kulusevski. Su Mire, tanti dubbi. Tra Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona; o magari la Premier League. Cambiare per svoltare. Tutti.