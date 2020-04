Dopo aver passato la quarantena in Lussemburgo insieme alla famiglia, Miralem Pjanic è tornato in Italia, a Torino. E ora dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni per poi poter tornare a lavorare insieme ai compagni con le dovute precauzioni e in massima sicurezza prima della ripresa del campionato. Nostalgia del pallone per il centrocampista bosniaco, che su Instagram ha pubblicato una storia con il pallone della Champions: 'Miss you baby' ha scritto Miralem. E sul pallone quell'appuntamento ben impresso nella mente dei giocatori bianconeri: la finale Champions a Istanbul.