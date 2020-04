Miralem Pjanic compie 30 anni. Sarà un compleanno diverso per il centrocampista bosniaco, arrivato alla sua quarta stagione alla Juventus. Arrivato dalla Roma per 32 milioni di euro nell’estate del 2016, il classe ’90 ha ereditato le chiavi della mediana, nella posizione occupata in passato da Andrea Pirlo. Il bilancio della sua esperienza in bianconero è sicuramente positivo, a parte le critiche del periodo pre-coronavirus accompagnate da rumors di mercato. Oggi non è il giorno per pensarci, è un giorno di festa e, al rientro, Pjanic sarà determinato a dimostrare di che pasta è fatto. La Juve ha voluto rivolgergli i suoi personali auguri attraverso un post su Twitter.