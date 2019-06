Miralem Pjanic ha avuto modo di ribadire il proprio desiderio di rimanere alla Juventus. Musica per le orecchie di Maurizio Sarri, che da parte sua ha speso parole importanti per il centrocampista bosniaco. Come scrive Il Corriere dello Sport, il nuovo tecnico bianconero “ha già iniziato a studiare come rendere Mire il Jorginho bianconero”. Nel mirino ci sono soprattutto i palloni giocati dal regista italo-brasiliano, che nella stagione 2017-18 collezionò una media di 106,9 palloni a partita. Statistiche importanti, che adesso Sarri vuole migliorare plasmando a suo modo Pjanic, dandogli maggiore responsabilità e centralità nella manovra: l’obiettivo dichiarato sono “150 palloni a partita”.