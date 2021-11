L'arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona potrebbe cambiare il futuro di Miralem. Il centrocampista bosniaco, trasferitosi in estate in prestito al Besiktas a seguito dei numerosi attriti con il precedente tecnico Ronald Koeman, ha un contratto con i catalani fino al 30 giugno 2024 e con il cambio di allenatore potrebbe decidere di tornare in blaugrana per tentare il rilancio.