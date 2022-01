"Un giocatore che consiglierei dalla Turchia? Sì, Miralem Pjanic". Parola di... Miralem Pjanic. Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista bianconero, attualmente in forza al Besiktas, ha fatto un accenno anche a un suo possibile ritorno alla Juve, in futuro. Ecco le sue dichiarazioni: "A parte gli scherzi, ci sono dei bei talenti (in Turchia, ndr.), però giocare nella Juventus non è semplice: serve grande responsabilità. Io sono tuttora molto affezionato al club, ai tifosi, all'allenatore, ai compagni, al presidente, ai dirigenti... Ho ricordi bellissimi e mi auguro, prima o poi, di riuscire a venire allo Stadium a vedere una partita con mio figlio. Per me è stato difficile lasciare la Juventus, ma l'ho fatto per un un club incredibile come il Barcellona che mi aveva già cercato due anni prima. Un ritorno a Torino in futuro? Se si farà, bene... Ma in ogni caso augurerò sempre il meglio alla Juventus".