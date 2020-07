Stasera c'è Juventus-Lazio all'Allianz Stadium. Non è certo la prima volta che le due squadre si affrontano negli ultimi anni, anche per obiettivi importanti. Ma è da fine agosto del 2018 che bianconeri e biancocelesti non si affrontano a Torino. Era la seconda giornata della stagione 2018-2019 e la Juve era reduce dalla vittoria, con più fatica del previsto, contro il Chievo. Per sbloccare il risultato contro la Lazio quel giorno ci volle alla mezz'ora una rasoiata da fuori area di Miralem Pjanic, a cui seguì nella ripresa il definitivo 2-0 siglato da Mario Mandzukic. La Juventus ha appena riproposto su Instagram il video della perla del bosniaco.