Juventus-Brescia, letta il giorno dopo, offre spunti numerici che vanno oltre il semplice 2 a 1, risultato finale del match. Una statistica interessante, infatti, riguarda il giocatore che ha segnato il gol vittoria, Miralem Pjanic. La volée del bosniaco, dopo la respinta corta della barriera sulla punizione di Dybala, è il 10 gol da fuori area sulle 11 ultime marcature di Pjanic: nessun altro centrocampista in Serie A ha fatto meglio di lui, dal 2016-17. La rete è valsa il quinto risultato utile consecutivo per la Juventus, che non raggiungeva questo score positivo dallo scorso marzo.