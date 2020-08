4









Miralem Pjanic parla a Sky dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions: ​"Sicuramente una grande delusione per noi, ci tenevamo veramente a continuare questa competizione, questo turno. Avevamo tutto in mano, abbiamo iniziato in modo sfortunato con questo rigore, ma siamo sempre rimasti dentro, ci siamo riusciti, ci mancava questo gol. Erano molto stanchi, ci siamo andati vicino. Una grande delusione per noi, è difficile accettarlo sicuramente, anche Leo ha parlato prima, per non sminuire il nono scudetto sicuramente, ma questo club può e deve ambire a molto di più perché gli anni passati abbiamo dimostrato di più. io mi auguro e spero che possa fare di più, ma non ho dubbi, perché so come è costruito qua dentro, che mentalità c'è. In questo passaggio del turno ci costa la gara d'andata, in cui non abbiamo fatto bene, e alla fine in Champions su due partite non siamo riusciti a battere il Lione che deve essere alla nostra portata. La mia stagione? Sicuramente gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so per quali motivi. Speravo e volevo giocare di più, poi sono scelte da accettare. Per come gioca il mister, il Napoli ha mostrato tanto di buono, noi quest'anno avevamo tante difficoltà si è visto, abbiamo giocato un calcio diverso rispetto a loro. Non si deve sminuire quanto fatto perché vincere non è facile, anche se negli scorsi anni abbiamo fatto sembrare che fosse così. Quest'anno abbiamo visto che vincere i campionati è più difficile. Questo club deve continuare a fare queste cose straordinarie. In Europa deve fare di più, deve ambire a vincere. Poi per farlo deve avere anche tutti a disposizione e in questi anni non è successo, ha una rosa ampia ma devono esserci tutti".