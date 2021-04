Fuori nella partita più importante. Grande delusione per Miralem Pjanic, che certamente non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Il centrocampista bosniaco, infatti, è stato spedito in tribuna da Koeman insieme a Puig, Junior Firpo e Matheus Fernandes. Una scelta che in tanti hanno chiaramente visto come una bocciatura. Per Pjanic, finora, sono arrivate 17 presenze in Liga e 8 in Champions League. In totale sono 27 e nella Copa con l'Athletic non c'è stato posto per lui nemmeno in tribuna...