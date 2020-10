Non era partita benissimo l'avventura di Miralem Pjanic con il Barcellona, ma ieri sera il bosniaco è stato il giocatore che ha corso più di tutti. L'ex di turno era al debutto da titolare, e a fine partita, secondo i dati riportati dal Mundo Deportivo, è stato il giocatore che si è mosso di più: 12,32 km, uno in più di Alvaro Morata che ha corso 11,60 km. Quella di ieri può rappresentare la partita di svolta per il bosniaco con la nuova maglia del Barça, e per la Juve rischia di diventare la beffa.