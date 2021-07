, centrocampista classe 1990 della nazionale bosniaca, è ormai fuori dal progetto del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i dirigenti del club catalano avrebbero invitato l'ex giocatore della Juventus a trovarsi una nuova sistemazione per la prossima stagione. Pjanic vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera, ma Cherubini e Nedved al momento vogliono chiudere l'affare Locatelli e non hanno avanzato nessuna offerta al bosniaco. Per Pjanic sembra essere più probabile un futuro in Premier League, con Arsenal e Tottenham che guardano interessate.