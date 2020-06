Proprio quando si è quasi chiuso lo scambio Pjanic-Arthur col Barcellona, il bosniaco ha giocato una delle migliori partite dell'ultimo periodo. Sarri non pensa a quello che succede sul mercato e lo lancia da titolare come al solito, nonostante Mire abbia già dato l'ok per il trasferimento in Spagna che si concretizzerà a settembre. Fino ad allora, però, la testa di Pjanic è concentrata solo sulla Juve, come ha scritto anche il giocatore con un post su Instagram dopo il 4-0 con il Lecce: "Solo la vittoria - in testa".



