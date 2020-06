2







di Francesco Guerrieri

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le trattative della Juventus sono già bloccate. Non che Fabio Paratici si stia girando i pollici, anzi: il ds della bianconero lavora a tutte le ore per sbloccare la situazione legate a Miralem Pjanic. Eccolo il nodo, il motivo per il quale il centrocampo futuro di Sarri è ancora un bel rebus. Il bosniaco è uno dei tanti nomi fatti nei colloqui con il Barcellona che vanno avanti da mesi: il nome che ha scaldato di più gli spagnoli a dire la verità, che sono andati fino in fondo strappando il sì di Miralem. In cambio, il brasiliano Arthur sarebbe dovuto andare in bianconero ma non è convinto di trasferirsi in Italia, con il Barça che in queste settimane sta provando a convincerlo.



BINARI DIVERSI - Nel frattempo il mercato si infiamma intorno a Pjanic: a fare concorrenza al Barça arrivano anche Cheslea - che già ci aveva provato un anno fa - e Psg. Risultato? Miralem non ne vuole sapere. Il centrocampista ha dato l'ok al trasferimento in Spagna e vuole rispettare la parola data al Barcellona. La Juve però la pensa diversamente, perché senza l'inserimento di Arthur nella trattativa per Paratici non se ne fa nulla. Eppure i blaugrana ci stanno provando a trovare un'alternativa al brasiliano: da Semedo a Rakitic, passando per Todibo e Dembélé. Non se ne parla. O Arthur, o niente. Sulla posizione della Juve influisce anche la volontà di Sarri, che fin dall'inizio ha fatto il nome del brasiliano.



LE ALTRE OFFERTE - Le alternativa ad Arthur ci sarebbero anche - da Jorginho, pupillo dell'allenatore bianconero, a Verratti - ma finché non esce Pjanic difficilmente la Juve proverà a prendere un nuovo centrocampista. Ecco perché Mire sta bloccando il mercato bianconero, e ad oggi uno scambio con Chelsea e Psg risulta particolarmente complicato. Da una parte o dall'altra serve un passo indietro: o Pjanic rinuncia al Barcellona e valuta le altre proposte, o la Juve apre ad altre contropartite rinunciando definitivamente ad Arthur, che per ora non ci pensa proprio a lasciare la Spagna.



SOLUZIONE - La soluzione però potrebbe essere facendo una trattativa "all'antica". Neanche troppo poi. Perché è vero che sarà una sessione caratterizzata per lo più da scambi e prestiti lunghi, ma se la Juventus cedesse Pjanic al Barcellona senza contropartite tecniche, potrebbe andare a reinvestire la stessa cifra per un altro centrocampista. Bussando al Chelsea per Jorginho, ad esempio. Un'idea nella quale la difficoltà sarebbe rappresentata dal fatto di spendere la stessa cifra che verrebbe incassata per la cessione del bosniaco per pareggiare entrata/uscita a bilancio. Lavoro di strategia e pazienza per limare le differenze - inevitabili - che ci sarebbero tra domanda e offerta, una soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti e sbloccare il mercato della Juve. Paratici è alle prese con il nodo Pjanic, Mire ha dato la parola al Barcellona. Vuole solo la Spagna.