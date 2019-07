di Andrea Menon

Miralem Pjanic non lascerà la Juve. A blindarlo ci sono tanti e diversi elementi, che si aggiungono giorno dopo giorno. La Juventus, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, non ha intenzione di vendere il regista bosniaco, che con l'arrivo di Sarri è stato ancor più bloccato. Il nuovo tecnico lo vede come il fulcro del suo progetto e gioco, perciò non può lasciarlo partire.



PES AMBASSADOR - E per lui, il cui rinnovo con innalzamento dell'ingaggio è diventato effettivo 15 giorni fa, c'è un nuovo accordo che lo lega ai colori bianconeri: sarà Ambassador di Pes, che si è appena legata in maniera ufficiale ed esclusiva alla Juventus. Un accordo importante e significativo, come ha spiegato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V: “Konami ha ‘acquistato’ Leo Messi del Barcellona, Scott McTominay del Man United, Serge Gnabry del Bayern Monaco e ora Miralem Pjanic sarà l’ambasciatore di PES 2020 e lui sarà nella nostra copertina del gioco. La Juve crede in noi e vogliamo che lo stesso accada per i fans. Pjanic sarà global Ambassador, per questo sarebbe bello che il calciatore restasse al club (ride ndr) anche perché non vorremo lanciare il gioco con il calciatore che veste una maglia diversa”. Parole forti e chiare, a cui si aggiungono quelle del comunicato: "KONAMI è anche felice di annunciare che Miralem Pjanić, il centrocampista bosniaco, è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, Pjanić apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in una serie di attività di Juventus FC e KONAMI nel corso dell’anno". Pjanic è e sarà sempre più bianconero.