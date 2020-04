1









Dai 150 palloni a partita, ad una media di 79,6. Miralem Pjanic non si è rivelato il regista che Sarri pensava, non solo da un punto di vista di palloni giocati, ma anche dal suo approccio al ruolo, che non brilla per velocità di esecuzione e visione di gioco. Il bosniaco è più un play dalla giocata illuminante, come farebbe un trequartista: questa qualità l’abbiamo ammirata ai tempi della Roma e in bianconero sotto la guida di Allegri, nel centrocampo a due al fianco di Khedira. Sia chiaro, nelle sue corde c’è e ci sarà sempre la mediana, magari partendo da una posizione più defilata rispetto alla cabina di regia. È quanto suggerisce La Gazzetta dello Sport, che prospetta per Pjanic una nuova vita da mezzala. La Juventus, come tutte le altre squadre, sarà costretta ad un massiccio turnover se e quando il campionato riprenderà, e questo potrebbe portare Sarri a sperimentarlo in quel ruolo, alla luce degli ottimi risultati riscossi da Bentancur davanti alla difesa.