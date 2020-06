Una domenica di visite mediche per Arthur Melo e Miralem Pjanic, protagonisti dello scambio tra Juventus e Barcellona. I due centrocampisti si incroceranno al J Medical, dove entrambi svolgeranno le visite mediche. Nella notte Arthur è arrivato a Torino inseme al medico del Barcellona, lì c'era già Pjanic che svolge così i test medici nel centro medico bianconero. Il bosniaco quindi non volerà in Spagna, la Juve ha messo a disposizione il J Medical anche per far fare le visite a Mire. Una piccola curiosità che conferma i buoni rapporti tra i due club.