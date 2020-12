Non è certamente un periodo semplice, per Miralem Pjanic. Il calciatore bosniaco non è tra le preferenze fisse di Ronald Koeman, che spesso ha preferito altri centrocampisti all'ex Juve. Di conseguenza, lo scarso minutaggio ha scontentato Miralem e con il tecnico olandese c'è stato bisogno di un chiarimento. A rivelarlo, lo stesso Koeman in conferenza: "Abbiamo parlato della sua situazione e di quello che deve migliorare. Questo è l’atteggiamento giusto, essere scontenti quando non si gioca e lavorare per avere maggiori opportunità".