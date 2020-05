3









La speranza è l’ultima a morire. Juventus e Barcellona continuano a dialogare e sperano in un ripensamento di Arthur. Il no del centrocampista brasiliano al momento ferma qualsiasi discorso di scambio che includa anche Pjanic. Il bosniaco ha già detto sì ai blaugrana, manca però l’ok del dirimpettaio del Barcellona. E allora continuano le manovre diplomatiche, per provare a convincere il 23enne. Ma i due club stanno anche ragionando su un piano B.



Un compromesso, un’alternativa concreta e, lui sì, gradita alla Juve: Ansu Fati. Un piccolo sogno, secondo quanto riferito da Tuttosport, per Paratici, questa stellina classe 2002 già protagonista in prima squadra a suon di gol in Liga e Champions (5 in totale). Un’idea ambiziosa quella del club bianconero. Che è stato chiaro: se andrà via Pjanic, non lo farà per nessuna delle alternative proposte dai blaugrana, come Rakitic, Vidal e Dembelé. Ansu Fati dunque, ma il Barcellona ha fatto capire che il talentino è ritenuto incedibile. I catalani vogliono a tutti i costi Pjanic (e anche De Sciglio), ma non intendono indietreggiare sul 17enne.



Ce ne sono altri di talenti in casa blaugrana: a partire dal giovanissimo Pedri (acquistato la scorsa estate dal Las Palmas). Eccoli tutti nella nostra gallery!