Non cambia la posizione della Juve sul trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona. Il Corriere dello Sport conferma quanto anticipato da Ilbianconero.com lo scorso mese: alla Continassa vogliono solo Arthur in cambio del bosniaco, nessun altro profilo è stato preso in considerazione dal club bianconero che conta di scambiare il bosniaco con il brasiliano che però continua a far muro e rifiutare il trasferimento dal Nou Camp. Se continua a dire di no salta l'operazione tra Juve e Barça.