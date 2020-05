Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic avrebbe già trovato un accordo con il Barcellona per la prossima stagione. Lo stesso quotidiano commenta l'indiscrezione. La Juve ci guadagna o no? "Tutto sta nell’eventuale contropartita che offrirà il Barcellona - si legge -. Se sarà Arthur, i pensieri volerebbero via. Al di là delle qualità poi, sarebbe uno scambio tra un giocatore di 30 anni e uno di 23. Se sul piatto i blaugrana metteranno Rakitic e/o Vidal, allora ci sarà da riflettere. Sarri intanto sta sereno con un Bentancur nel motore".