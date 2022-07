A Fanatik, Miralemparla così del suo progetto per la prossima stagione: vuole restare in blaugrana. "Ho un contratto fino al 2024, quest'anno lavoreremo col nostro nuovo professore Xavi e spero che sia una buona stagione per me e per la squadra", le parole del bosniaco, che è rientrato alla base dopo una stagione difficile al Besiktas.