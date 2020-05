3









Miralem Pjanic avrebbe trovato un accordo con il Barcellona per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista ha dato l'ok alla destinazione e ora sta alle società trovare l'accordo per la maxi operazione di mercato che non vede solo Arthur come possibile contropartita per Mire. I NOMI - Per Sarri e Paratici la scelta numero uno è chiara e porta ad Arthur Melo: il brasiliano sarebbe il nome perfetto anche per questioni di bilancio, ma il giocatore ha comunicato chiaramente di voler restare al Barça. Allora i bianconeri sfogliano la margherita: c'è Ivan Rakitic, che però non convince i bianconeri e vuole il Siviglia; Arturo Vidal, ritenuto dalla Vecchia Signora difficile da gestire dal punto di vista caratteriale e più anziano e meno di valore rispetto ad Arthur oppure Nelson Semedo, terzino destro portoghese (e grande amico di Cristiano Ronaldo) che potrebbe far comodo in caso di addio di De Sciglio, ma in questo caso ci sarebbe da studiare la parte cash. In questo caso possibile anche l'inserimento di alcuni giovani come Carles Aleñá (22) e il terzino Emerson (21).