Le sirene di mercato sono tornate a suonare anche per Miralem Pjanic in casa Juventus, dopo che il Paris Saint-Germain è tornato a interessarsi al centrocampista bosniaco in questi ultimi giorni. Maurizio Sarri, però, lo considera un intoccabile tra i bianconeri e Pjanic ha iniziato a ripagare la fiducia salendo a quota 113 palloni toccati nell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma. Non manca molto, soltanto 37 tocchi, ai 150 richiesti per lui a partita proprio da Sarri, nella conferenza stampa di presentazione a nuovo tecnico bianconero.