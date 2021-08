La pista di un possibile ritorno dialla Juventus si sta facendo sempre più calda giorno dopo giorno. Da Barcellona continuano ad arrivare segnali da parte del bosniaco di una volontà chiara di tornare a Torino, soprattutto ora che sulla panchina bianconera c'è di nuovo Massimiliano Allegri. Il centrocampista è stato chiaro anche con il suo agente Fali Ramadani: vuole solo la Juve. Stop. Mire non ha nessuna esitazione nel voler lasciare un Barcellona scosso per la separazione con Messi ma nel quale non ha mai trovato grande spazio e in una stagione intera non è entrato nei piani di Ronald Koeman.- Avventura al capolinea, per ripartire Mire vuole solo la Juve. I bianconeri intanto lavorano sul doppio fronte: da una parte il bosniaco, dall'altra Manuel Locatelli. Cherubini è in contatto con il Barcellona per trovare una formula che vada bene a tutti:, ma a patto che il giocatore non chieda la buonuscita agli spagnoli.- Domenica sera se ne potrà parlare più approfonditamente. I dirigenti bianconeri intanto si stanno muovendo anche con l'entourage del giocatore, hanno già chiesto a Pjanic una riduzione dell'ingaggio attuale da 8,5 milioni, per scendere a una cifra vicino ai 5. La volontà delle parti è quella di portare a termine l'affare, si tratta su tutti i fronti. E Pjanic aspetta, solo, la Juve.