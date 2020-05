In Spagna sono sicuri, Miralem Pjanic ha in testa solo il Barcellona. Il centrocampista bosniaco, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, ha detto no al Manchester United perché aspetta solo il trasferimento in Liga. I Red Devils ci avevano provato, segno che sono alla ricerca di un centrocampista dai piedi buoni in caso di partenza di Paul Pogba, obiettivo numero uno della Juventus con un grande ostacolo rappresentato dall'ingaggio.