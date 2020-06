Lo scambio tra Juventus e Barcellona per Arthur è ancora in piedi e non tramonta. Il no del centrocampista brasiliano complica i piani, ma la dirigenza bianconera continua ad insistere per un motivo ben preciso. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juve vorrebbe cedere il bosniaco, che percepisce la bellezza di 7,5 milioni di euro a stagione, per prendere Arthur, più giovane e che guadagna quasi 4 milioni di euro. C’è ancora distanza, un’indicazione sul futuro dell’ex Gremio ce la darà il campo: la Liga riparte domani, vedremo quanto Quique Setien lo impiegherà nel suo Barcellona.