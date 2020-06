Sono ore decisive per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo, centrocampista del Barcellona che si sarebbe finalmente convinto a dire sì al club bianconero. Da limare gli ultimi dettagli economici sia con il calciatore (che guadagnerebbe 5,5 milioni di euro a stagione) che tra club ma la trattativa è destinata a chiudersi. Come scrive Tuttosport, quelle che abbiamo davanti sono "ore bollenti" per chiudere la trattativa tra le due società. Juve e Barcellona vogliono arrivare alle firme entro martedì.