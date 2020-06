La Juventus potrebbe presto abbracciare Arthur, il Barcellona Pjanic. Il puzzle si sta completando, le prossime ore potrebbero essere decisive per il buon esito dell’affare, per il quale il centrocampista bosniaco ha sempre dato il suo consenso. Desidera giocare con Leo Messi, specie poi se il gradimento è contraccambiato. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui la Pulce non avrebbe messo i bastoni tra le ruote per impedire l’affari, anzi tutto il contrario, ha fatto sapere che vedrebbe di buon occhio l’innesto di Miralem Pjanic nel centrocampo blaugrana.