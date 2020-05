1









Quello di Miralem Pjanic è uno dei nomi che si sono fatti in eventuali affari tra Juventus e Barcellona. In queste ultime settimane i due club sono in contatto per capire se c'è la possibilità di aprire una trattativa. In un mercato caratterizzato soprattutto da scambi, il bosniaco potrebbe essere la contropartita giusta per arrivare ad Arthur Melo, che tanto piace a Maurizio Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport però c'è anche un altro nome in ballo: è quello di Mattia De Sciglio, anche lui tra gli iniziati a lasciare la Juve il prossimo anno.