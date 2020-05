L'asse Juve-Barcellona si fa sempre più caldo. Contatti continui tra i club per provare a mettere in piedi uno scambio: i bianconeri vogliono inserire Mattia De Sciglio come pedina di scambio per arrivare a Sergi Roberto, un profilo che piace particolarmente a Maurizio Sarri per la sua duttilità in campo, visto che può giocare sia sulla linea dei difensori che a centrocampo. Tra i giocatori sul piatto da una parte e dall'altra, si continua a parlare sempre dello scambio a centrocampo tra Arthur Melo e Miralem Pjanic.