Dopo quanto raccontato ieri dall'Ansa, ecco ciò che scrive il Corriere della Sera: "È la mattina del 27 giugno 2020 quando un revisore della sede spagnola di Ernst & Young (EY) — che si occupa del bilancio del Barcellona — scrive «preoccupato» una mail ai colleghi italiani, che seguono invece i conti della Juve: contiene osservazioni e considerazioni sulla struttura delle operazioni di compravendita di— che faranno percorsi inversi, dall’Italia alla Spagna e viceversa — e sui criteri di valutazione del cosiddetto fair value dei calciatori". Nella mail si parla di rischio di «manipulation» e «fraud», anche se come osserva la difesa «al termine dell’ispezione, la Consob non contestò l’operazione Pjanic-Arthur».Come si legge: "Il tema fu argomento di confronto tra i revisori italiani: «È preoccupato per lo scambio e il tema è come determinare il fair value — fu scritto, riferendosi ai colleghi spagnoli — e come si diceva non c’è un cavolo da determinare, per cui gli diremo: sono transazioni tra terze parti indipendenti, così come altre avvenute in passato; ci sono poi 4-5 siti specializzati che censiscono il valore dei calciatori». Nello specifico, le mail si riferivano appunto agli affari che portarono Pjanic al Barcellona e Arthur ai bianconeri, nell’estate del 2020. Per la Procura, un’operazione incrociata".