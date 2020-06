Non si tratta di valori assoluti, ma di periodizzazione dei ricavi. #ArthurMelo ha 23 anni,7 in meno del 30enne #Pjanic. La trattativa è in fase di definizione sulla base di uno “scarto” di 10M. Ottimo il lavoro di #Paratici in termini di bilancio e ringiovanimento @juventusfc — KPR offside (@KPR_offside) June 25, 2020

Lalascerà partire Miraleme accoglierà alla Continassa, centrocampista brasiliano del Barcellona. Una trattativa che alla fine si è sbloccata e che fa felici tutt'e due le squadre, che hanno la necessità di cedere almeno un giocatore entro il 30 giugno per ragioni di bilancio. Non un obbligo, ma senz'altro un toccasana per i conti martoriati anche dall'emergenza coronavirus.: un'operazione che ha richiesto giorni, ma che alla fine ha fatto tutti contenti. Compresi i tifosi juventini, che sui social hanno ricevuto la notizia con grande piacere.

Fabio Paratici, quindi, si riprende la scena, la stessa che lo aveva spinto nell'olimpo dei dirigenti sportivi con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma dopo che si era ridimensionata la popolarità in seguito all'ultima stagione. Insomma, la plusvalenza piace, la cessione di Pjanic sarà sofferta da un punto di vista emotivo, ma verrà compensata con l'acquisto di un ventitreenne con il futuro da scrivere. Qualche primo applauso, la Juventus, comincia a strapparlo.