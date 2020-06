C’è una data di scadenza per lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, i due club si sono dati tempo fino alla fine di giugno per chiudere l’operazione, scadenza che nasce per motivi di bilancio: in quella data verranno chiusi i rispettivi esercizi, e le parti non vogliono rinunciare ad inserire fruttuose plusvalenze, per un affare dal 75 milioni di euro. Manca ancora il sì del centrocampista brasiliano, ma i catalani sono conviti di riuscire a convincerlo. Alla ripresa della Liga, inoltre, il tecnico Quique Setien gli preferirà i più esperti Vidal o Rakitic. Un messaggio per fargli capire che al Barcellona, di spazio ce n’è poco.