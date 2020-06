1









Miralem Pjanic ha deluso contro il Milan. Il ritorno in campo dopo 3 mesi di inattività è stato un’incognita per tutti, ma la reazione del centrocampista della Juventus alle continue voci di mercato sul suo conto non è stata sufficiente. Voci che continuano ad alimentare un suo probabile addio a fine stagione, con il Barcellona determinato a portare a conclusione lo scambio con Arthur. È quanto riporta Sport, secondo cui i catalani fremono per mettere 70 milioni a bilancio nella voce ‘entrate’ entro il 30 giugno. Dal canto suo, il centrocampista brasiliano non ha dato alcun segno di cedimento e vuole rimanere in blaugrana, anche se il club ha iniziato a mettere le cose in chiaro. Ieri, nella vittoria per 4-0 contro il Maiorca, Quique Setien lo ha lasciato in panchina, facendolo entrare solo a 20 minuti dalla fine.