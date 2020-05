Il Barcellona punta forte su Miralem Pjanic, in alternativa studia altri profili. Questo perché ha capito il chiaro messaggio della Juventus, che pretende solo e soltanto Arthur come contropartita per il centrocampista bosniaco, nessun altro giocatore verrà preso in considerazione. Alla luce di questa considerazione, i blaugrana valutano altri giocatori nel caso in cui l’affare dovesse naufragare. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, l’alternativa sarebbe Nabil Fekir, passato l’estate scorsa dal Lione al Betis Siviglia, giocatore dal talento indiscusso ma in cerca ancora dell’annata giusta per la sua definitiva consacrazione.