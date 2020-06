Stallo che non significa stop, la trattativa tra Juventus e Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur va avanti ad oltranza. Il mercato di Fabio Paratici passa per questa operazione, importante anche dal punto di vista economico oltre che da quello tecnico, infatti l’affare da 60-70 milioni di euro garantirebbe una ricca plusvalenza per entrambi i club. Allora, se conviene in toto, cosa blocca lo scambio? Sul fronte Pjanic c’è solo chiaro all’orizzonte, ha già avvallato la meta blaugrana mettendo da parte altre opzioni prestigiose, come Paris Saint-Germain e Chelsea. La determinazione del bosniaco si scontra, però, contro la fermezza di pensiero di Arthur, che non vuole partire per nessuna ragione al mondo.



LA MOSSA DEL BARCELLONA - È proprio la resistenza del brasiliano ad aver messo in stand-by la trattativa, convinto di voler vestire la maglia blaugrana ancora per molto, senza cedere alla tentazione bianconera. Come detto, il Barcellona preme per lo scambio, vantaggioso economicamente e tecnicamente perché Pjanic è un giocatore altamente gradito, perciò, come riporta Calciomercato.com, la Juve si aspetta una mossa da parte dei catalani, volta a spingere Arthur verso Torino. Niente braccio di ferro, ma una forte spinta verso altri lidi, anche attraverso messaggi sul campo, per fargli capire che non riveste più un ruolo centrale nella squadra di Quique Setien. Lo stesso tecnico si è speso più volte in elogi per Arthur, però senza mai sciogliere le riserve sulla sua titolarità alla ripresa contro il Maiorca. Questo potrebbe essere il segnale per strappare il sì dell’ex Gremio, per sbloccare un affare che, per come impostato, è diventato troppo importante per entrambi i club.