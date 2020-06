1









Come due pugili in fase di studio, la trattativa tra Juve e Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur è in stallo. Le posizioni sono chiare: se da un lato il bosniaco sbarcherebbe volentieri in Catalogna, non si può dire altrettanto del centrocampista brasiliano, resistente al passaggio in bianconero. Lo ha espresso più volte in pubblico e questa sua tenacia sta bloccando l’affare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club blaugrana sta provando a forzare la mano per riaccendere la fiamma dell'operazione, tanto che potrebbe scendere in campo il presidente Bartomeu in persona. In più, c’è attesa di scoprire come Arthur verrà impiegato nelle prime partite del Barcellona: una sua prolungata panchina potrebbe spingerlo ad accettare la corte della Vecchia Signora.