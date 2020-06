La Juventus ha strappato il sì dell'enoturage di Arthur. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, nella notte c'è stata la svolta. I bianconeri hanno lavorato ai fianchi lo staff del giocatore brasiliano, triplicando addirittura l'ingaggio percepito da Arthur al Barcellona. Infatti, a Torino, il centrocampista guadagnerà 5,5 milioni di euro. Manca solo il sì del giocatore, che in queste settimane ha opposto resistenza spaventando sia Juventus sia Barcellona, ma che potrebbe finalmente cedere così da poter permettere la chiusura dell'operazione.



Operazione dalle cifre che cominciano a prendere una forma concreta. Infatti, nello scambio con Miralem Pjanic, il Barcellona ha provato ad inserire Mattia De Sciglio, così da colmare la differenza di valutazioni dei due centrocampisti. Con De Sciglio, valutato 18, e Pjanic valutato 60-65, si sarebbe pareggiato gli 80 milioni di Arthur. La Juventus ha però detto no per il laterale ex Milan, così Paratici cercherà di abbassare almeno a 70-75 milioni le richieste blaugrana per Arthur.