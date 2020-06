8









Ci siamo. Lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo è in dirittura d'arrivo e sia Sport che Marca confermano quanto anticipato su Ilbianconero.com ovvero che l'accordo economico tra il calciatore brasiliano e la Juventus sarà intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione. Il calciatore si è deciso a dire addio al Barcellona e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.



LE CIFRE - I bianconeri, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, valuteranno Pjanic intorno ai 60 milioni di euro, 70 invece la valutazione di Arthur. Un gap di 10 milioni da colmare forse con l'inserimento di una trattativa che però non sarà De Sciglio. Un dettaglio, questo, che però non bloccherà la trattativa che ha preso una decisa accelerata dopo che Arthur ha aperto all'addio al Barcellona. Ora manca poco, entro martedì Arthur può diventare un nuovo calciatore della Juventus.