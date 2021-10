Miralem Pjanic, intervistato da BeIN Sports ora che gioca in Turchia nel Besiktas, ha avuto parole non troppo amichevoli nei confronti del suo ormai ex allenatore Ronald Koeman: "Il Barcellona è un top club, forse ha bisogno di un buon leader per rilanciarsi. Ancora non so cosa volesse Koeman da me, non ha mai cercato di spiegarmi le cose né ha provato a trovare soluzioni. Ero sempre io a chiedergli se sbagliavo qualcosa. Ma non mi ha mai risposto".

Pjanic è stato vicino anche a tornare alla Juventus, ma non se n'è fatto nulla a causa della mancata uscita di un centrocampista bianconero.