Miralem Pjanic è sempre nel mirino della Juventus. Lui vuole tornare e il club bianconero pensa a come incastrare tutti i tasselli del colpo. Prima ci sarà l'assalto a Locatelli, poi l'occasione Pjanic. Il bosniaco si libererà a zero o in prestito, ma non basta per chiudere. La Juve, infatti, deve completare una cessione e servirà anche un aiuto economico da parte del giocatore, una riduzione dell'ingaggio.