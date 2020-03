con l’emoji di un pungo chiuso a fianco. Così,ha postato una storia su Instagram a fine allenamento, sdraiato sul tappetino con un peso alla sua sinistra. Non ci sono scuse, anche in tempi di coronavirus. Il centrocampista bosniaco è consapevole di non aver dato risposte soddisfacenti prima dell’interruzione del campionato, finendo in panchina sostituito nel suo ruolo da Bentancur. Dunque Pjanic, se e quando si riprenderà, vorrà farsi trovare in perfetta forma, per riprendere le redini del centrocampo e scacciare via le voci di mercato che lo stanno tormentando nell’ultimo periodo.