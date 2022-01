Miralem Pjanic non ha dubbi: è Massimiliano Allegri il miglior allenatore che abbia mai avuto. lo ha confessato l'ex centrocampista bianconero su Tuttosport: "Allegri è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Ho fatto degli enormi passi avanti con lui. Mi ha reso un giocatore più forte, mostrandomi come vedere il calcio in un altro modo. Ci capivamo alla perfezione. I tre anni con lui sono stati anni fantastici. Abbiamo vinto tutto con la Juve, raggiungendo anche la finale di Champions League. Anche se non siamo riusciti a vincerla, arrivare in finale giocando partite memorabili, vincere il campionato di Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa è stato pazzesco".