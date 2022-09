Miralem, ex centrocampista della Juve, ha parlato a Supertele su DAZN: "All'inizio non ero convinto di trasferirmi in Italia, Luis Enrique e Sabatini mi volevano insistentemente e mi hanno portato a fare la scelta migliore della mia carriera. In cinque anni purtroppo non abbiamo vinto niente, ma eravamo tutti calciatori di alto livello: è mancata la capacità di trattenerli tutti in quegli anni. Sono molto contento per la vittoria in Conference League. Penso con la nuova dirigenza abbiano trovato stabilità, fanno grandi cose e hanno portato uno dei migliori allenatori nel gestire una piazza del genere. Questa chimica ha subito portato frutti".- "La dirigenza all'epoca era perfetta, ho passato quattro anni straordinari e mi sentivo arrivato ad un punto nel quale volevo rimettermi in gioco.Hanno un allenatore molto valido, a volte le critiche sono esagerate. Si deve ritrovare equilibrio e i giocatori devono capire che bisogna dare di più".- "Pensavo fosse giusto provare una nuova esperienza in un club come il Barcellona. Non sapevo che il Barça fosse in quel momento lì, è stato molto complicato. Non mi sarei mai aspettato di trovarli in una situazione del genere".