Getty Images

Le parole di Miralema Il Tempo:"Ho pianto quando sono andato via da Roma perché mi ero innamorato della piazza, sono stati 5 anni meravigliosi ma purtroppo non ho potuto vincere qualcosa come sognavo. Farlo lì sarebbe stato straordinario, un peccato aver incontrato una Juventus troppo forte. Oggi con quella squadra avremmo potuto vincere lo scudetto. A Torino ho vinto di più ma la maglia della Roma la sentivo, ho amato la piazza, i derby, tutto. È una città che ti fa sentire speciale, in pochi altri posti si avverte l’amore per il calcio con la gente che spinge”.

"In questo momento la Roma ha più stabilità, senza dubbio. La Juventus ha cambiato allenatore dato che i risultati erano sotto le aspettative. Per valori pensavo già ad inizio stagione che i giallorossi dovessero stare nella posizione attuale, è stata troppo indietro finché non è arrivato Ranieri“.