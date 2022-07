Cresce la preoccupazione nell'ambiente bianconero per quel che riguarda le condizioni di Paul Pogba, costretto a fermarsi almeno per due mesi, se tutto andrà come previsto. Questo ha inevitabilmente rivoluzionato gli interi piani di mercato della Vecchia Signora che, ora deve guardarsi nuovamente attorno per sopperire al vuoto lasciato dal francese. I nomi finiti nella lista dei dirigenti della Continassa soni diversi e il sogno di tutti i tifosi porta a Roma, con esattezza da Milinkovic-Savic. Le richieste economiche della Lazio però sono eccessive e proprio per questo, Madama si sarebbe gurdata attorno per cercare situazioni low cost.- Tra queste è spuntato fuori anche il nome dell'ex Miralemche però, al momento non sembra convincere del tutto i tifosi juventini che, sui social hanno manifestato le loro perplessità a riguardo. Lo si evince dai vari commenti come: '', o con dei commenti ironici del tipo: ''. Insomma, se la società sembra ancora manfiestare perplessità a riguardo, il popolo di fede bianconera la sua scelta sembra averla già fatta.