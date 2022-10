Intervenuto ai microfoni di SER Catalunya, l'ex centrocampista della Juve Miralem Pjanic ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il suo passato prima in bianconero e poi in Blaugrana.'Al Barcellona ho passato un brutto periodo con Koeman, per questo sono andato poi al Besiktas. Gli allenamenti con lui erano molto brevi, con poca intensità, non si parlava di tattica. Non ci preparavamo al meglio per le partite. Ora c’è una preparazione seria, come quella che facevo con la Juventus, dove ho vinto tutto. Quest’anno con Xavi è andata meglio, non è stato facile lasciare il club'.