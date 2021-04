Bobo Vieri, durante la Bobo Tv, ha lanciato l’ipotesi di vedere Pjanic all’Inter. Suggestione a cui ha risposto Antonio Cassano: “Sarebbe assolutamente perfetto per l’Inter, ma con questo allenatore (Conte, ndr) all’Inter non giocherebbe. Lui al posto di Brozovic? Per Conte esistono al massimo 14 giocatori e non si tratta dello stesso tipo di giocatore, non credo che possa pensare ad una coesistenza tra Brozovic e Pjanic”.