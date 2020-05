1









Miralem Pjanic non è incedibile, anzi, dopo quattro stagioni rischia seriamente lasciare la Juve. Servirà un'offerta convincente per convincere Sarri a privarsi di lui, perché l'allenatore bianconero lo pensa rimpiazzabile ma solo con un giocatore di pari livello. Così dopo 9 anni in Italia, il centrocampista bosniaco potrebbe ritrovare quella Francia in cui è esploso e volare al Paris Saint Germain, dove Leonardo lo aspetta a braccia aperte. In caso di una proposta irrinunciabile la Juve cederà, per poi lanciarsi sul suo sostituto. Lo riporta il Corriere dello Sport.